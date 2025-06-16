Kastamonu'da Şehr-i Dilara Türk Müziği Korosu konser verdi
Kastamonu'da Şehr-i Dilara Türk Müziği Korosu tarafından Bestekar Ali Şenozan'a saygı konseri düzenlendi.
Kastamonu'da Şehr-i Dilara Türk Müziği Korosu tarafından Bestekar Ali Şenozan'a saygı konseri düzenlendi.
Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu'nda, Yusuf Koçak yönetiminde 62 kişiden oluşan koro 25 eser seslendirdi.
Koronun seslendirdiği besteler dinleyenleri maziye götürdü. Vatandaşlar şarkılara eşlik ederek koroyu alkışladı.
Kastamonu Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, yaptığı konuşmada, koroyu kutladı.
Taş, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Konser, koroya çiçeklerin verilmesinin ardından sona erdi.
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