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        Kastamonu'da Şehr-i Dilara Türk Müziği Korosu konser verdi

        Kastamonu'da Şehr-i Dilara Türk Müziği Korosu tarafından Bestekar Ali Şenozan'a saygı konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 00:26 Güncelleme: 16.06.2025 - 00:26
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        Kastamonu'da Şehr-i Dilara Türk Müziği Korosu konser verdi
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        Kastamonu'da Şehr-i Dilara Türk Müziği Korosu tarafından Bestekar Ali Şenozan'a saygı konseri düzenlendi.

        Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu'nda, Yusuf Koçak yönetiminde 62 kişiden oluşan koro 25 eser seslendirdi.

        Koronun seslendirdiği besteler dinleyenleri maziye götürdü. Vatandaşlar şarkılara eşlik ederek koroyu alkışladı.

        Kastamonu Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, yaptığı konuşmada, koroyu kutladı.

        Taş, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konser, koroya çiçeklerin verilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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