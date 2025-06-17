Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda Bozkurt ilçesinde B.K. ve Y.Ç'nin üzerinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

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