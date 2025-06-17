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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 23:54 Güncelleme: 17.06.2025 - 23:54
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Bozkurt ilçesinde B.K. ve Y.Ç'nin üzerinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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