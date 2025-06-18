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        Tayini çıkan Devrekani Kaymakamı Çamkerten, ilçeye Kastamonu şivesiyle veda etti

        Bingöl'ün Kiğı ilçesine tayini çıkan Kastamonu'nun Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, ilçeye veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 23:09 Güncelleme: 18.06.2025 - 23:09
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        Tayini çıkan Devrekani Kaymakamı Çamkerten, ilçeye Kastamonu şivesiyle veda etti
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        Bingöl'ün Kiğı ilçesine tayini çıkan Kastamonu'nun Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, ilçeye veda etti.

        Yaklaşık 2 yıldır görev yaptığı Devrekani Hükümet Konağı önünde düzenlenen veda programında konuşan Kaymakam Çamkerten'in, zaman zaman duygulandığı görüldü.

        Devrekani'yi çok sevdiğini dile getiren Çamkerten, "Eğer kabul ederseniz, artık ben de Devrekani'nin bir evladı olarak sizlere veda ediyorum. Buna bir veda demeyelim, bir ara veriyoruz diyelim. Devrekani'yi hiçbir zaman afet, musibet, bela bulmasın." dedi.

        İlçe halkından helallik isteyen Çamkerten, "Benden yana bir hakkım yoktur, varsa da helali hoş olsun. Rabb'im cennetinde buluştursun. Elbette eksiğimiz, kusurumuz olmuştur. Şahsi menfaatim uğruna kimseye yanlış yapmadım. İnşallah haklarınızı helal edersiniz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmasını Kastamonu'ya özgü yerel ağızla sürdüren Çamkerten, "Gıcı (kozalak) topladık, et ekmeği yedik, mantar topladık, ibi (hindi) yedik, kapıyı da gıygaşuk (yarım açık) bıraktık. Nasrullah'tan suyu içtik, Gambur Köprü'den geçtik. Hepinizin bir evi var Bingöl'de. Yolunuz düşerse şeref duyarım." şeklinde konuştu.

        Büyüğünden küçüğüne herkesle vedalaşan Çamkerten, ilçeden ayrıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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