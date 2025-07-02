Cide ilçesinde Kabotaj Bayramı etkinliği düzenlendi

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün yaptığı etkinlikler kapsamında çeşitli sportif yarışmalar düzenlendi.

Cide Limanı'nda çelenk sunumu ile başlayan program, Rahime Kaptan'ın mezarı başında gerçekleştirilen anma töreni ile devam etti.

Cide Liman Başkanlığı tarafından Kabotaj Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.