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        Kastamonu'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Kastamonu'da geçen yıl bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yargılanan 3 sanıktan 2'si, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 12:21 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:21
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        Kastamonu'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
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        Kastamonu'da geçen yıl bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yargılanan 3 sanıktan 2'si, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Adem Yeşilgil'in silahla öldürülerek cesedinin sulama kanalına atılmasıyla ilgili tutuklu yargılanan Niyazi K. ile tutuksuz yargılanan Esat Ö. katıldı. Tutuklu sanık Şerife K. ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

        Sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürüp beraatlerini talep etti.

        Niyazi K. ile Şerife K'yi "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Niyazi K'ye ayrıca "mala zarar verme, ruhsatsız silah taşıma ve yağma" suçlarından da 11 yıl 4 ay, Şerife K'ye ise "mala zarar verme ve yağma" suçlarından 9 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

        Heyet, Esat Ö'nün ise 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

        Kastamonu merkez Dereköy kırsalındaki sulama kanalında geçen yıl mayıs ayında başsız ceset bulunmuş, yapılan otopside cesedin Adem Yeşilgil'e ait olduğu tespit edilmişti. Yeşilgil'in silahla öldürülerek cesedinin sulama kanalına atılmasıyla ilgili Niyazi K, Esat Ö. ve Şerife K. tutuklanmış, Esat Ö. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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