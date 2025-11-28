Habertürk
        Kastamonu'da tefecilik operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Kastamonu'da tefecilik operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 22:05 Güncelleme: 28.11.2025 - 22:05
        Kastamonu'da tefecilik operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik operasyonu düzenlendi.

        Bu kapsamda 6 adrese yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

