Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 29'a yükseldi (10)

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CAN KAYBI 29'A YÜKSELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu'da meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiği belirtildi. Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu´da 29, Sinop´ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 10 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın´da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu KASTAMONU, (DHA)

2021-08-13 18:34:11



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