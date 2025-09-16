AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci, AFAD Başkanlığı tarafından risk azaltıcı tedbir çalışmaları kapsamında Kastamonu Kalesi ve Çevresi Kaya Islahı yapım işinin tamamlandığını söyledi. Kalenin çevresinde bulunan 6 ayrı bölümün çelik bariyerlerle örüldüğünü ifade eden Tüfekci, "Farklı lokasyonda çelik bariyerlerle örtüleme, bohçalama ve kayaların sabitlenmesi gibi farklı mühendislik işlemleri sergilenmiştir. Bu işlemlerin sonucunda bölgede afete maruz yapılar ile vatandaşların can ve mal güvenlikleri güvence altına alınmıştır" dedi.