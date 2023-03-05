Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, tüm dünyaya Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerini aşma konusunda Türkiye 'ye destek verme çağrısında bulundu.

Depremlerden etkilenen Suriye halkına yardımların gecikmesini de garipsediğini söyleyen Katar Emiri, toplantıya katılanlara işaret ederek, "Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzu hepiniz adına teyit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Küresel sorunların aşılması için en az gelişmiş ülkelere yardım etmenin gelişmiş ülkelerin ahlaki sorumluluğu olduğunu kaydeden Şeyh Temim, Katar'ın en az gelişmiş ülkelerin desteklenmesine 60 milyon dolarlık katkı sağlayacağını ifade etti.

"MODERN DÜNYANIN 100 KÜRESEL DÜŞÜNÜRÜ"

Katar ev sahipliğinde "potansiyelden refaha" temasıyla başlayan BM En Az Gelişmiş Ülkeler Beşinci Konferansı, 9 Mart'a kadar devam edecek.

Konferansa aralarında devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, diplomatlar, üst düzey yetkililer, işadamları, bölgesel ve küresel kuruluş, kurum ve şirketlerin temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 6 bin kişinin katılması bekleniyor.

Doha'daki konferansın ilk gününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.

Konferans, dünyadaki en az gelişmiş ülkelere yardım etmenin yollarını tartışmayı ve en acil olduğu düşünülen projelerde ekonomilerini ilerletmek için yatırımları harekete geçirmeyi amaçlıyor.

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