Arap Devletleri arasında yer alan ve dünyanın en zengin ülkelerinden olan Katar; güney batı Asya'da yer almaktadır. Katar bir yarımadadır. Ayrıca Basra Körfezi boyunca uzanan kıyıları bulunur. Yazları oldukça kurak geçer. Yaz boyunca sıcaklık ortalaması yaklaşık olarak 47 derecedir.

1971 yılında bağımsızlığını kazanana kadar çorak arazi dışında hiçbir şeye sahip değildi. Bitki örtüsünün dahi olmadığı bu ülkede Petrol yataklarının ortaya çıkması ülkenin kaderini değiştiren en önemli etken oldu. Başlıca geçim kaynağı olan inci dalıcılığı ve balıkçılık Katar’ın daha öncesinde geçim kaynakları arasında yer alıyordu.

KATAR'IN BAŞKENTİ NERESİ?

Günümüzde Katar'ın kişi başına düşen yıllık milli geliri 90 bin Euro civarında bulunmaktadır ve bu da Katar’ı dünyanın kişi başına düşen milli gelir açısından en zengin ülkesi olarak adlandırılmasına yol açmaktadır. Katar bir zamanlar Osmanlı toprağı olarak yer alıyordu sonrasında İngiliz mandasına giren Katar'ın en büyük ve en gelişmiş şehri Doha olarak bilinir; bu şehir ayrıca ülkenin başkentidir. Nüfus olarak 2,2 milyon civarında bir nüfusa sahip olan Katar’ın yarısından daha büyük kısmını göçmenler oluşturur.

Katarlılar özel vatandaş konumunda oldukları bu ülkede ortalama olarak her beş kadar vatandaşından dördünün Petrol yatağı ya da petrol yatağının bir kısmının hissedarı olduğu bir gerçektir. Ülkede hiçbir şekilde üretim yapılmamaktadır. Petrol dışında İnşaat ve hizmet sektörlerinin önemli bir yeri bulunur ancak genelde bu hizmet sektörlerinde çalışan kişiler Asyalı göçmenlerden oluşmaktadır. Oldukça düşük ücretlerle çalışan Asyalı göçmenler buna rağmen işçi olarak çalışmak isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artışa geçmektedir.

HANGİ ÜLKENİN NE KADAR SAVAŞ UÇAĞI VAR?

Katar vatandaşları elektrik, su, vergi, gaz gibi ücretlerden tamamen muaf yaşarlar. Ancak yabancı uyruklu kişiler ise bu konuda bir ayrıcalığa sahip değildir. Tüm kesintiler onlardan yapılır. Katar vatandaşlığı Katar'da yaşayanlar için oldukça büyük bir ayrıcalık olarak yer alır ancak Katar vatandaşları sadece soy bağı ile bağlı olmalıdır. Yabancıların Katar’lı ile evlenmesi sonucunda vatandaşlık kazanmaları mümkün olur. Dünyada birçok firma yatırım yapma fikrine sahiptir. Ancak bunun için öncelikle bir Katar’lı ortak bulmaları gerekir bu durum Katar kanunları uyarınca zorunlu kılınmış bir uygulamadır.

2022 Dünya Kupası'nı düzenleyecek olan ülkeler arasında yer alan Katar bu organizasyonun yazın yapılıp yapılmayacağı halen bilinmemektedir. Katarlı yetkililer organizasyonun kendilerini verilmesi halinde statları devasa klimalar yerleştireceklerini ve saha için sıcaklığını ise 25-27 derece arasında belirleyeceklerini beyan etmişlerdir. Stadın çalışmasına başlanmış ancak projede klimaların yer almaması dikkati çeken bir konu olarak ortaya atılmıştır. Bu sözlerin yerine getirilememiş olması turnuvanın Kasım -Aralık aylarında düzenlenmesi şeklinde gündeme gelmeye başlamıştır ancak Avrupa kulüpleri buna karşı bir duruş sergileyerek itiraz etmişlerdir.