Kate Middleton, 2 yıl sonra Garter Nişanı törenine katıldı

Prenses Kate, Britanya'nın en eski ve en kıdemli şövalyelik nişanını kutlamak amacıyla her yıl St. George Şapeli'nde düzenlenen bu özel törende, iki yıl aradan sonra yeniden kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri arasında yerini aldı.

Prens William, Kral Charles ve Kraliçe Camilla, Garter üyelerine özel olan mavi kadife pelerinler ve devekuşu tüylü şapkalarla törene katıldı.

Geçit töreninin ardından kraliyet ailesi, 2018'deki Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğününe ev sahipliği yapmasıyla bilinen St. George Şapeli'ne girerek ayine katıldı.

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Ayin sonrasında ise kraliyet üyeleri at arabalarıyla Windsor Kalesi'nin devlet dairelerine geri döndü. Windsor Kalesi’nde eşi Prens William’ı izlerken yüzünden gülümseme eksik olmadı.

Galler Prensi ve Prensesi, gün boyunca birlikte hareket ederken, Kate'in William'a sevgi dolu bakışları objektiflerden kaçmadı. Bu tören, çiftin ilişkisi için de özel bir anlam taşıyor. Çünkü Kate, 2008’de o dönemin sevgilisi William'ın Garter Nişanı aldığı törende ilk kez kraliyet ailesinin kalbine girmişti.

Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock