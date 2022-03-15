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Kate Middleton'dan takılarıyla Ukrayna mesajı

İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen resepsiyonda, Cambridge Düşesi Kate Middleton takılarıyla 'Ukrayna' mesajı verdi

HABERTURK.COM
  • 01
    Kate Middleton'dan takılarıyla Ukrayna mesajı

    İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlamaları kapsamında Westminster Abbey'de resepsiyon düzenlendi. 
  • 02
    Kate Middleton'dan takılarıyla Ukrayna mesajı

    Resepsiyona, Cambridge Dükü Prens William ile Cambridge Düşesi Kate Middleton, Galler Prensi Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla da katıldı. Yakın zamanda Covid-19'u atlatan 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth bu yılki törende bulunmadı.
  • 03
    Kate Middleton'dan takılarıyla Ukrayna mesajı

    Catherine Walker imzalı ceket elbisesi ve şapkasıyla Commonwealth bayrağının renklerini yansıtan Kate Middleton'ın takı tercihinin gizli bir anlamı olduğu ortaya çıktı. 
  • 04
    Kate Middleton'dan takılarıyla Ukrayna mesajı

    People dergisinin haberine göre Middleton, 2020 yılında Buckingham Sarayı'nda Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ve eşi Olana ile tanışmasında tercih ettiği takılarını, İngiliz Milletler Topluluğu Günü'nde de kullandı.
  • 05
    Kate Middleton'dan takılarıyla Ukrayna mesajı

    Ekim 2020'de Prens William ile birlikte Vladimir ve Olana Zelenskiy çifti ile bir araya gelen Middleton, kemer detaylı mavi elbisesini, safir ve pırlantadan oluşan kolye ve küpeleriyle tamamlamıştı.
  • 06
    Kate Middleton'dan takılarıyla Ukrayna mesajı

    Mücevher setinin Prenses Diana'nın koleksiyonundan olduğuna inanıldığı belirtildi.

     
  • 07
    Kate Middleton'dan takılarıyla Ukrayna mesajı

    40 yaşındaki Middleton, Ukrayna halkına moda yoluyla desteğini ilk kez göstermiyor. Zira Düşes, 9 Mart'ta Londra'daki Ukrayna Kültür Merkezi'ni ziyaret ederken Ukrayna bayrağını kıyafetine iliştirmiş ve Ukrayna bayrağı renginde Alexander McQueen imzalı bir kazak giymişti. 
  • 08
    Kate Middleton'dan takılarıyla Ukrayna mesajı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiliz Kraliyet Ailesi'ne 1 Mart'ta destekleri için teşekkür etmişti. 
  • 09
    Kate Middleton'dan takılarıyla Ukrayna mesajı

    Zelenskiy, Twitter hesabından "Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline cesaretle karşı çıktıkları bu kritik zamanda, ülkemizin yanında oldukları ve cesur vatandaşlarımızı destekledikleri için Cambridge Dükü ve Düşesi'ne minnettarız" demişti.

     
  • 10
    Kate Middleton'dan takılarıyla Ukrayna mesajı

    İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlamaları, İngiliz Milletler Topluluğu'nu oluşturan 54 ülke ve milleti onurlandırmak için her yıl kutlanıyor. 
  • 11
    Kate Middleton'dan takılarıyla Ukrayna mesajı

    Ancak koronavirüs nedeniyle kutlamaların 2021 yılında iptal edildiğini hatırlatalım.
  • 12
    Kate Middleton'dan takılarıyla Ukrayna mesajı

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