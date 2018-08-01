Kate Middleton ve Meghan Markle ile ilgili ilginç iddia!
01.08.2018 - 16:13 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'ne girdiği günden beri Kate Middleton'la karşılaştırıldı. Hatta eltilerin hiç anlaşamadıkları medyada yer edindi. Ancak İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kate Middleton'ın Meghan Markle'a destek olduğu ortaya çıktı
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Prens Harry ile görkemli bir düğünle evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan eski oyuncu Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'ne girdikten sonra basın tarafından yakın mercek altına alındı.
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Özellikle Meghan Markle ve Kate Middleton'ın birbirleriyle ilişkisi merak edildi. Eltiler hakkında pek çok iddia basına yansıdı. Hatta Middleton ve Markle'ın hiç anlaşamadıkları ve birbirlerini rakip olarak gördükleri iddia edildi.
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Ancak İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kate Middleton'ın Meghan Markle ile arasının iyi olduğu ortaya çıktı.
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Kate Middleton'ın, babası Thomas Markle ile arası iyi olmayan ve onun verdiği röportajlar yüzünden zor durumda kalan Meghan Markle'a destek olduğu iddia edildi.
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Hatta şu sıralar çocuklarıyla ilgilendiği için oldukça yoğun olan Middleton'ın, Markle'ı evine sık sık davet ettiği öne sürüldü.
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre Markle'ın, soylu bir aileden gelmediği halde kendini sevdiren Kate Middleton'dan sık sık Kraliyet kurallarıyla ilgili tüyolar aldığı da belirtildi.
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Kensington Sarayı'na yakın bir kaynak, "Kate kendi ailesiyle özellikle çocuklarıyla çok meşgul. Zaten belli bir arkadaş çevresi de var. Ama buna rağmen Meghan'ın yanında olabilmek için elinden geleni yapıyor" diye konuştu.
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