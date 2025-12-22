Kate Winslet geçmişte kilo konusunda zorbalandığını açıkladı
Kate Winslet, oyunculuk kariyerinin başlarındayken, bir tiyatro öğretmeninin kendisine sektörde yer edinmek istiyorsa "şişman kız rollerine razı olması" gerektiğini söylediğini anlattı
Kate Winslet, oyunculuk kariyerine yeni başladığı dönemde vücut şekli nedeniyle nasıl aşağılandığını açıkladı. İlk kez yönetmenlik denemesi yaptığı 'Goodbye June' filminin tanıtım turunda olan Oscar ödüllü İngiliz oyuncu, bir tiyatro öğretmeninin kendisine sektörde yer edinmek istiyorsa "şişman kız rollerine razı olması" gerektiğini söylediğini belirtti.
Verdiği röportajda, "Biraz kiloluydum, oyunculuğu daha ciddiye almaya başladığımda ve bir çocuk menajeriyle çalışmaya başladığımda, bir tiyatro öğretmenini çok net hatırlıyorum" diyen Winslet, öğretmenin, "Tatlım, şişman kız rollerine razı olursan kariyer yapabilirsin" dediğini anlattı.
"GÖBEĞİMİZ GİZLEMEK İÇİN DİK OTURMAMI SÖYLEDİLER"
Ünlü oyuncu, kilosuyla ilgili geçmişte yapılan yorumları ilk kez açıklamıyor. Geçen yıl Winslet, II. Dünya Savaşı draması 'Lee'nin bikini sahnesinin çekimleri sırasında bir ekip üyesinin göbek kıvrımlarını gizlemek için daha dik oturmasını önerdiğini açıklamıştı.
50 yaşındaki oyuncu, uzun zamandır kişiye özel beden imajının savunucusu durumunda. 2003 yılında görünümünün dijital olarak değiştirildiğini iddia ettiği GQ dergisinin kapağına karşı çıkmıştı.
Son röportajında, "Filmde kadınlarla nasıl konuştuğumuz konusunda hâlâ öğrenmemiz gereken çok şey var" diyen Winslet, ilk kez yönetmenlik yaparken kendisine söylenen şeylerin bir erkeğe söylenmeyeceğini düşündüğünü açıkladı.
“Bana ‘Seçimlerinizde kendinize güvenmeyi unutmayın’ gibi şeyler söyleyebiliyorlar. Ben de onlara ‘Bana özgüvenden bahsetmeyin’ demek istiyorum, çünkü aslında hiç eksikliğini çekmediğim bir şey varsa, o da tam olarak bu. O kişi bunu bir erkeğe söylemezdi” diyen Winslet ayrıca, James Cameron'ın 1997 yapımı 'Titanic' filminde ün kazandıktan sonra basının hayatına müdahalesine de değindi.
Ünlü oyuncu, o dönem için, “Korkunçtu. Telefonumu dinleyen insanlar vardı. Her yerdelerdi. Ve ben tamamen yalnızdım. Uykuya dalmaktan korkuyordum" ifadesini kullandı.