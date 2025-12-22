Kate Winslet, oyunculuk kariyerine yeni başladığı dönemde vücut şekli nedeniyle nasıl aşağılandığını açıkladı. İlk kez yönetmenlik denemesi yaptığı 'Goodbye June' filminin tanıtım turunda olan Oscar ödüllü İngiliz oyuncu, bir tiyatro öğretmeninin kendisine sektörde yer edinmek istiyorsa "şişman kız rollerine razı olması" gerektiğini söylediğini belirtti.

Verdiği röportajda, "Biraz kiloluydum, oyunculuğu daha ciddiye almaya başladığımda ve bir çocuk menajeriyle çalışmaya başladığımda, bir tiyatro öğretmenini çok net hatırlıyorum" diyen Winslet, öğretmenin, "Tatlım, şişman kız rollerine razı olursan kariyer yapabilirsin" dediğini anlattı.

"GÖBEĞİMİZ GİZLEMEK İÇİN DİK OTURMAMI SÖYLEDİLER"

Ünlü oyuncu, kilosuyla ilgili geçmişte yapılan yorumları ilk kez açıklamıyor. Geçen yıl Winslet, II. Dünya Savaşı draması 'Lee'nin bikini sahnesinin çekimleri sırasında bir ekip üyesinin göbek kıvrımlarını gizlemek için daha dik oturmasını önerdiğini açıklamıştı.

50 yaşındaki oyuncu, uzun zamandır kişiye özel beden imajının savunucusu durumunda. 2003 yılında görünümünün dijital olarak değiştirildiğini iddia ettiği GQ dergisinin kapağına karşı çıkmıştı.