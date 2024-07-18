Katil 65, maktul 62 yaşında!

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde geçen yıl tartıştığı arkadaşı Fikret Akar'ı (62) tabancayla başından vurup öldüren Ethem Yağcı (65) tutuklu yargılandığı davada, "Kadın meselesi yüzünden aramız açıldı. Beni defalarca öldürmekle tehdit etmişti. Olay günü kahvehaneden çıkarken göz göze geldik. Elini beline götürünce silah çıkaracak sandım, ateş ettim. Ailesinden özür diliyorum" dedi.

DHA'nın haberine göre Uluborlu ilçesine bağlı Küçükkabaca köyünde 15 Aralık 2023'te arkadaşı Fikret Akar'ı kahvede tabancayla başından ateş ederek öldüren Ethem Yağcı'nın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı davaya Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

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YASAK AŞK İDDİASI

Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Ethem Yağcı ve yakınları ile olayda vefat eden Fikret Akar'ın eşi ile 4 çocuğu katıldı.

Sanık Ethem Yağcı duruşmadaki ifadesinde cinayeti isteyerek işlemediğini, maktulle yıllar evvelinden çok samimi arkadaş olduklarını ancak kadın meselesi yüzünden aralarının açıldığını söyledi. Sanık Yağcı, savunmasını şöyle sürdürdü:

"1990'lı yılların başında Fikret'in yakını olan bir kadınla yaşadığım yasak ilişki yüzünden köyden ayrıldım ve 1997 yılına kadar köye gelmedim. O yıl geldiğimde Fikret ve yakınları beni kahvehaneye çağırdı, barıştık. 10 yıl kadar arkadaşlık ettik. Daha sonra Fikret ile bir akşam buluştuk. Köyde bir kadınla yasak ilişkisi vardı ve ben arkadaşı olunca anlatırdı. O akşam bana 'Senin kadınla münasebetin varmış, telefon ediyor konuşuyormuşsun' diyerek küfür etti. Arkamdan 5-6 el ateş etti, eve kaçtım. Bu olaydan sonra beni her gördüğü yerde tehdit ediyordu. Hatta 2023 yılı yaz aylarında üzerime 'patpat' dediğimiz aracı sürdü."