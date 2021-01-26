Bebeğini yastıkla boğmuştu! Katil anneye iyi hal! 0:00 / 0:00

AA

Konya'nın Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Temsili Sokak'ta yaşayan Fatma Kaynak (21),11 Ekim 2019'da eşi A. Kaynak'a mamayla doyurduğu 2.5 aylık bebeğinin durumunun kötüleştiğini ve hareket etmediğini söyledi. Hastaneye götürülen bebeğin öldüğü tespit edilince polis ekipleri inceleme başlatıldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Fatma Kaynak tutuklandı. Bebeğin ağladığı için Kaynak tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

AA'da yer alan habere göre Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatma Kaynak ile taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı, daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

"BEBEĞİMİ BEN ÖLDÜRMEDİM" DEDİ

Esasa ilişkin savunma yapan Kaynak hakkındaki suçlamaları reddetti. "Olay günü bana yapılan baskılar nedeniyle bebeğimi öldürdüğümü söyledim ama ben öldürmedim" diyen Kaynak, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

"İYİ HALDEN" MÜEBBET HAPİSE ÇEVRİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığa "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi hali dikkate alınarak ceza müebbete çevrildi.