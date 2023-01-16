Cansız bedeni bulunmuştu! Katili en yakını çıktı!

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AA

Van'ın Çatak ilçesinde edinilen bilgiye göre, Övecek Mahallesi'nde, 10 Ocak'ta keçilerini otlatmak için evden ayrılan 23 yaşındaki Mazlum Tanış'ın dönmemesi üzerine ailesi ve yakınlarının yaptığı arama çalışması sonuç vermedi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI AA'da yer alan habere göre durumun jandarma ve AFAD'a bildirilmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları iki gün sürdü.

İKİ GÜN SONRA ÖLÜ OLARAK BULUNDU Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları sonucu Tanış'ın cansız bedeni, merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Kato Dağı eteklerinde kayalıklar arasında bulundu.

CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ Mazlum Tanış'ın cenazesi, otopsi için Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yakınları gözyaşlarına boğuldu.

EN SON BABASIYLA GÖRÜLMÜŞ Mazlum Tanış'ın otopsisinde, vücudunda saçma tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bunun üzerine en son oğlu ile dağda bulunan baba Zübeyit Tanış'ı ifadeye çağırdı.