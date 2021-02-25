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HaberlerGündem3. Sayfa10 yıl sonra Müge Anlı'da itiraf! Son dakika: Karısını cinsel organından bıçaklamış
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10 yıl önce ortadan kayboldu! Katili en yakını çıktı!

İstanbul'da, 2011 yılında ortadan kaybolan Güldane Biçer'in (32),katil zanlısı olarak eşi Osman B., gözaltına alındı. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen Osman B.'nin, cesedin yerini söylemesi üzerine polis ekiplerinin başlattığı kazı çalışmasıyla olay yerinde kemik parçaları ve kıyafetler bulundu. Osman B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

10 yıl sonra Müge Anlı'da itiraf! Son dakika: Karısını cinsel organından bıçaklamış
10 yıl önce ortadan kayboldu! Katili en yakını çıktı!
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DHA

İstanbul'da 17 Eylül 2011 tarihinde 32 yaşındaki Güldane Biçer esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Eşi Osman B.'nin kayıp müracaatı üzerine polis harekete geçmiş, ancak bugüne kadar kayıp olan Güldane Biçer'den haber alınamamıştı.

KOCA 10 YIL SONRA GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis, çelişkili ifadeler veren Osman B.'yi dün gözaltına aldı. Şüphelinin poliste alınan sorgusunda önce suçunu inkar ettiği, ancak daha sonra eşini nasıl öldürdüğünü detayları ile anlattığı öğrenildi.

NASIL ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Polis tarafından yürütülen soruşturma sonucu Osman B.'nin daha önceden eşiyle kıskançlık yüzünden tartıştığı cinayetin işlendiği gün eşini arayarak, "Çatalca´dan tarla alacağım, seni de görmek istiyorlar. Buraya gel" dediği öğrenildi.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP ORMANA GÖMDÜ

Şüphelinin, eşini Karaağaç Mahallesi Eskice mevkiide bulunan bir çiftlik arazisine götürdüğü, burada çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Şüphelinin eşini gömdükten 24 saat sonra Avcılar Firuzköy karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi.

KEMİK VE ELBİSE PARÇALARI BULUNDU

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheli Osman B.'nin gösterdiği yerde kazı çalışması yaptı. Yapılan çalışmada bazı kemik parçaları ve elbise parçaları bulundu. Bulunan kemik ve eşyalar Adli Tıp Kurumu'nda inceleme altına alındı.

ALDATILDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Adliyeye sevk edilen şüphelinin poliste verdiği ifadesinde eşinin kendisini aldattığını öne sürdüğü öğrenildi.

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