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        Haberler Dünyadan Katıldığı yarışma programından kovulan Mickey Rourke TV kanalına dava açacak - magazin haberleri

        Katıldığı yarışma programından kovulan Mickey Rourke TV kanalına dava açacak

        Hollywood yıldızı Mickey Rourke'tan bir skandal daha... İngiltere'de yayınlanan 'Celebrity Big Brother' adlı realite şov programından uygunsuz davranışları nedeniyle atılan Mickey Rourke, anlaştığı paranın çok azını alabilecek. Rourke, TV kanalına dava açmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 15:22 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:26
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        Bir skandal daha: Kovuldu
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        Mickey Rourke, skandal davranışlarına bir yenisini ekledi. Rourke, yarışmacısı olduğu 'Celebrity Big Brother' adlı realite şov programından saldırgan davranışları nedeniyle atıldı. 72 yaşındaki Hollywood yıldızı, programın yapıldığı TV kanalına, kendisini kovdukları için büyük bir kazanç kaybına yol açtığı gerekçesiyle dava açmayı planlıyor.

        Mickey Rourke, programda JoJo Siwa adlı yarışmacıya karşı homofobik ve kadın düşmanı sözleri sarf etmesi, bir başka yarışmacı Chris Hughes'la küfürlü tartışması ve Ella Rae Wise'a cinsel içerikli bir yorum yapmasının ardından, cumartesi günü, uygunsuz davranışları gerekçe gösterilerek programın çekildiği evden atıldı.

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        SADECE OTEL FATURASINI ÖDEYEBİLECEK

        Programın patronlarına karşı bir dava açmayı düşündüğü bildirilen Mickey Rourke'un, İngiltere'de yayınlanan realite şov için 500 bin sterlin maaş anlaşması yaptığı ancak kovulması sonrası sadece 50 bin sterlin alabileceği öğrenildi.

        TMZ'nin haberine göre; sinema kariyerinde düşüşe geçen ve mali sıkıntı yaşadığı bilinen oyuncu, borçlarını ödemek için şova kaydoldu, ancak şimdi alacağı para sadece otel faturasını karşılayabileceği miktarda. Haberde, oyuncunun temsilcisi Kimberly Hines'ın kendisine 'beş yıldızlı' konaklama sözü verildiğini, ancak yapımcıların gecelik sadece 300 sterlin ödeyecekleri bilgisini aldığını iddia etti. Bu, kendisi ve ekibi için lüks bir otel rezervasyonu yaptırdıktan sonra, 'iflas etmiş' oyuncunun 50 bin sterlinlik yüklü faturayı ödemesine neden oldu.

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        Mickey Rourke ayrıca, eğer şovda fazladan bir gün daha kalsaydı, sözleşme gereği çok daha fazla para almaya hak kazanacağını iddia etti. Oyuncunun temsilcisi, yapımcıların onun 'sözlü bir serseri mayın' olduğunun farkında olduklarını ve kovmadan önce ekrandaki drama için kullandıklarını söyledi.

        "İĞRENÇ ADAM"

        Mickey Rourke, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Bella Thorne'un sert eleştirileriyle gündeme gelmişti. Thorne, 2020 yapımı 'Girl' filminin çekimleri sırasında Mickey Rourke ile yaşadığını iddia ettiği deneyimleri sosyal medyadan aktarırken, "Bu iğrenç adamla çalışmak zorundaydım. Dizlerimin üzerinde, ellerimin arkamda bağlı olduğu bir sahnede, metal kesiciyi diz kapağıma getirmesi gerekirken, kot pantolonumun üzerinden cinsel organıma doğru kullandı. Vurması üzerine pelvik kemiğimde morluklar oluştu. Mickey ile çalışmak, bir oyuncu olarak hayatımın en kötü deneyimlerinden biriydi" demişti.

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        #Mickey Rourke
        #televizyon
        #sinema
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