Katıldığı yarışma programından kovulan Mickey Rourke TV kanalına dava açacak

Mickey Rourke, skandal davranışlarına bir yenisini ekledi. Rourke, yarışmacısı olduğu 'Celebrity Big Brother' adlı realite şov programından saldırgan davranışları nedeniyle atıldı. 72 yaşındaki Hollywood yıldızı, programın yapıldığı TV kanalına, kendisini kovdukları için büyük bir kazanç kaybına yol açtığı gerekçesiyle dava açmayı planlıyor.

Mickey Rourke, programda JoJo Siwa adlı yarışmacıya karşı homofobik ve kadın düşmanı sözleri sarf etmesi, bir başka yarışmacı Chris Hughes'la küfürlü tartışması ve Ella Rae Wise'a cinsel içerikli bir yorum yapmasının ardından, cumartesi günü, uygunsuz davranışları gerekçe gösterilerek programın çekildiği evden atıldı.

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SADECE OTEL FATURASINI ÖDEYEBİLECEK

Programın patronlarına karşı bir dava açmayı düşündüğü bildirilen Mickey Rourke'un, İngiltere'de yayınlanan realite şov için 500 bin sterlin maaş anlaşması yaptığı ancak kovulması sonrası sadece 50 bin sterlin alabileceği öğrenildi.

TMZ'nin haberine göre; sinema kariyerinde düşüşe geçen ve mali sıkıntı yaşadığı bilinen oyuncu, borçlarını ödemek için şova kaydoldu, ancak şimdi alacağı para sadece otel faturasını karşılayabileceği miktarda. Haberde, oyuncunun temsilcisi Kimberly Hines'ın kendisine 'beş yıldızlı' konaklama sözü verildiğini, ancak yapımcıların gecelik sadece 300 sterlin ödeyecekleri bilgisini aldığını iddia etti. Bu, kendisi ve ekibi için lüks bir otel rezervasyonu yaptırdıktan sonra, 'iflas etmiş' oyuncunun 50 bin sterlinlik yüklü faturayı ödemesine neden oldu.