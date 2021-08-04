Katili komşuları anlattı! 0:00 / 0:00

Antalya'da ormanlık alanda cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haydaroğlu'nun katledilmesi Türkiye'yi sarstı. İfadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden ve tutuklanan katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın komşuları ise dikkat çeken bilgiler verdi.

Katil zanlısının komşularından biri, "Sürekli, farklı insanlarla gelen biriydi. Sürekli alkollü şekilde geziyordu" dedi. Bir başka komşu ise, "Olay günü banyoda inanılmaz bir koku vardı. Gideri açtığımızda kokunun oradan geldiğini fark ettik. Her gün birileriyle veya 2-3 günde bir birileriyle gelip gidiyor diye kendi içimizde konuşmuşluğumuz olmuştu. Öte yandan asla göz teması kurmayan, merhabalaşmayan biriydi. " dedi.

Diğer yandan sitenin kapıcısının da olay anında bir gürültü duyduğu da öğrenildi.