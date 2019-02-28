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Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un 2 Nolu Beşirli Mahallesi'nde 26 Şubat 2018 tarihinde Rus asıllı Türk vatandaşı Alena Topaloğlu (48),evinde öldürülmüş halde bulundu. Kadının sert bir cisimle vurulup boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Cinayetle ilgili gözaltına alınan Erdal P. tutuklandı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside kadının tırnağından alınan doku örnekleri, Erdal P.'den alınan kan örnekleri ile karşılaştırdı. Yapılan DNA incelemesinde tırnaktaki dokunun Erdal P.'ye ait olduğu belirlendi.
KANI ÜZERİNE SIÇRAMIŞ
Soruşturma aşamasında şüphelinin ayakkabılarını yıkadığı, evinde bulunan kıyafetinin üzerinde ise ölen kadına ait kan izlerinin olduğu tespit edildi. Sırtında, kollarında, ayak bileklerinde ve dizinde yaraların olduğu belirlenen şüpheli Erdal P.'nin ifade değiştirdiği soruşturma dosyasına girdi. Bu arada kamera kayıtlarından Alena Topaloğlu'nun evine 23 Şubat 2018'de giden Erdal P.'nin saat 12.35'de eve girdiği ve 14.27'de ise evden ayrıldığı tespitine ilişkin tutanak da dosyaya girdi. Daha sonraki süreçte ise maktulün aramalara cevap vermediği belirlendi.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ İFADE DEĞİŞTİRDİ
Cinayet şüphelisi Erdal P., ilk ifadesinde Topaloğlu'nu 2 yıldır tanıdığını, daha önceki süreçte çalıştığı Çömlekçi semtinde sık sık cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Erdal P., ikinci ifadesinde ise, "Alena alkol alıyordu. Öpüştükten sonra evden çıkmak istedim. Bu sırada bana saldırdı. Daha sonra ise alkol şişesini kendi kafasına ve vücuduna vurdu. Korkup evden kaçtım" dediği öne sürüldü. Soruşturmayı tamamlayan savcı, sanığın TCK 81/1 maddesine göre müebbet hapsini istedi. Savcı hazırladığı iddianameye mahkemeye gönderdi.
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