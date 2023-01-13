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Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de eşi tarafından katledilen Kıymet'in son yolculuğu da kahretti!
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Kocaeli'de eşinin katlettiği Kıymet'in son yolculuğu da kahretti!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, eşi Şafak Budak'ın tabancayla katlettiği Kıymet Budak'ın son yolculuğu da kahretti. 23 Aralık'ta eşinin "aldatma" bahanesiyle kurşun yağdırdığı Kıymet'in cenazesi, teslim alınmayınca, savcılık talimatıyla belediye tarafından "kimsesiz" statüsünde kent mezarlığında defnedildi

Kocaeli'de eşi tarafından katledilen Kıymet'in son yolculuğu da kahretti!
DHA

Kocaeli'de, eşinin tabancayla öldürdüğü Kıymet Budak'ın (35) cenazesi, teslim alınmayınca "kimsesiz" statüsünde kent mezarlığında defnedildi.

Olay, geçen yıl 23 Aralık gecesi, Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Kıymet Budak, restoranın bahçesinde konuştuğu eşi Şafak Budak tarafından tabancayla vuruldu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

AĞABEYİ İLE GÖZALTINA ALINAN KOCA TUTUKLANDI

Polis, Budak'ın eşi Şafak Budak ile onun ağabeyi N.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şafak Budak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; ağabeyi N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde; Şafak Budak'ın, eşiyle konuşurken tabancasını çıkarıp ateş ettiği anlar yer aldı.

"2 EL ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜM"

Eşinin kendisini aldattığını öne süren Şafak Budak, ifadesinde, "Evlendikten sonra İran'a taşındık. Bir süre sonra İran'da yapamayıp tekrar Kocaeli'ne dönmeye karar verdik. Buraya geldikten sonra eşimle aramızda problemler başladı. Eşimin beni aldattığını düşündüm, o gece sessiz olduğu için sahile çağırıp konuşacaktım. Bir süre yürüdükten sonra restoranın bahçesine geldik. Sinirlenince kendime hakim olamadım, 2 el ateş edip öldürdüm" dedi.

SAVCILIK İZNİYLE BELEDİYE DEFNETTİ

İran asıllı Türk vatandaşı Kıymet Budak'ın cenazesinin morgdan alınması için aradan geçen süreye rağmen ailesi veya yakınları tarafından başvuru yapılmadı. Budak'ın cenazesi, 15 gün resmi bekleme süresinden sonra savcılığın izniyle belediye ekiplerince polis nezaretinde Kocaeli Kent Mezarlığı'nda 'kimsesiz' statüsünde toprağa verildi.

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