Kardeş katliamı! İnşaatta kurşun yağdırdı 0:00 / 0:00

İHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir inşaatta duvar ustası olarak çalışan üç kardeşten birisi diğer iki kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde devam eden bir inşaatta meydana geldi. İHA'nın haberine göre; inşaatta duvar ustası olarak çalışan Doğan, Hamza ve Ümit Akbay kardeşler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Doğan Akbay, silahla çalışmakta olan kardeşlerine defalarca ateş etti. İki kardeş kanlar içinde yere yığılırken, Doğan Akbay suç aletiyle birlikte olay yerinden kaçtı. Kavgaya şahit olan kardeşlerin yanında çalışan işçi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İnşaata gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin de hayatlarını kaybettiğini belirledi. Firar eden zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.