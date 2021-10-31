Katliam gibi kaza! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, bugün 16.30 sıralarında, Tire- Ödemiş karayolu kırsal Doyranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ödemiş yönünden Tire yönüne gelen Canberk Babacan yönetimindeki 34 AEA 311 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Hüseyin Kocaoğlan yönetimindeki 35 ASC 565 plakalı otomobil, yağmurdan kayganlaşan zeminde karşılıklı çarpıştı.

DHA'nın haberine göre, sürücü Kocaoğlan ile yakını Havva Kocaoğlan, kaza yerinde öldü. Aynı otomobilde bulunan Fadime Koyun ile diğer otomobilde bulunanlar sürücü Canberk Babacan, Gizemay Babacan ve Figen Ketenci ise yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Fadime Koyun da hastanedeki tedaviye rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.