Feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Abdullah Korkmaz (27) idaresindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Temel Eğitim Kavşağı'nda, Onur Turan (23) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
BİR KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
AA'daki habere göre Turan'ın kullandığı araçtaki Mehmet Yıldız (24) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sürücüler Korkmaz ve Turan ile araçlardaki Durkadın Korkmaz (61),Ayşe Eken (58),Ceylin Eken, Erdem Aşıklaroğlu yaralandı.
İKİ KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Durkadın Korkmaz ile Ayşe Eken, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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