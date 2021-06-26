3 kişi hayatını kaybetti! Korkunç kaza kamerada! 0:00 / 0:00

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, saat 06.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Yeniceköy Mahallesi'nden çalıştıkları dinlenme tesisine gitmek için yola çıkanları taşıyan İlker Mutlu (24) yönetimindeki otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp beton aydınlatma direğine çarptı.

OTOMOBİL HURDA YIĞININA DÖNDÜ

DHA'da yer alan habere göre kazada, demir yığınına dönen otomobilde sıkışan Rus vatandaşı Ahıska Türkü Anvarbek Tairov (20) ile Gülmira Tipi (17) yaşamını yitirdi, sürücü İlker Mutlu ile Feride Tipi (39) ve Emine Tipi (18) yaralandı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 AĞIR YARALI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Emine Tipi de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Feride Tipi'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Anvarbek Tairov (20) ile Gülmira Tipi´nin cenazeleri de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Bu arada kaza anı, bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aşırı hızla girdiği virajda yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarptığı görüldü.