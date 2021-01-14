"SENİ DÜNYALAR KADAR SEVİYORUM"

Şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dove'umun parlak babası... Henüz göremediklerimi gören bana yansıtan parlak bir ayna... Benimle her zaman paspasa geri döndüğün ve asla vazgeçmediğin için teşekkür ederim. Ayım güneşi bulduğu için çok mutluyum. Seni dünyalar kadar seviyorum.