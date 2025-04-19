Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in, yolcuların tamamının kadınlardan oluşan uzay yolculuğu organizasyonu, haftanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Uçuşu, tarihi yapan şey, tamamı kadınlardan oluşan bir ekip olması ve elbette yolcular arasında yer almak üzere seçilen isimler oldu.

Uçuş ekibinde; Pop yıldızı Katy Perry, Jeff Bezos'un nişanlısı olarak tanınan Emmy ödüllü bir eski gazeteci olan Lauren Sanchez, aktivist Amanda Nguyen, gazeteci ve sunucu Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe ve film yapımcısı Kerianne Flynn vardı.

Roketin fırlatılma anı, yolcuların uzaydan yansıyan görüntüleri, kapsülün paraşütlerle yere inmesi ve yolcuların kapsülden gösterişli çıkışları, canlı yayında izlendi. Jeff Bezos, havalı bir şekilde kapsülün kapısını açıp nişanlısını kucakladı. Katy Perry, yeri öperek şovunu yaptı. Tüm kadınlar gözyaşları içinde duygularını iletti. Çok renkliydi, izlemesi keyifliydi. Ama her şeyin dört dörtlük göründüğü bu uzay macerası, sert eleştirilere de maruz kaldı, hatta deyim yerindeyse topa tutuldu.

REKLAM "KELİMENİN TAM ANLAMIYLA TİKSİNDİM" Model Emily Ratajkowski, yaklaşık 11 dakika kadar süren uzay uçuşunu iğrenç bulduğunu belirterek; "Bu, parodinin de ötesinde. Dünyamızın halini görün ve bu kadınları uzaya göndermek için ne kadar kaynak harcandığını düşünün. Neden?" şeklinde tepki gösterdi. "Dünya Ana'yı önemsediğinizi ve bunun Dünya Ana ile ilgili olduğunu söylüyorsunuz. Gezegeni tek başına yok eden bir şirket tarafından inşa edilmiş bir uzay gemisine biniyorsunuz" diyen Ratajkowski, tepkisini; "Dünyanın durumuna bakın ve bu kadınları uzaya göndermek için ne kadar kaynak harcandığını düşünün. Ne için? Oradaki pazarlama neydi?" diye sordu. "Tiksindim... Kelimenin tam anlamıyla tiksindim" sözleriyle dile getirdi. Uzay yolcularının uluslararası uzay sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı’nı geçerek kısa bir süre yer çekimsiz ortamda serbestçe hareket etme şansı buldukları bu macerayı, oyuncu Olivia Wilde ve komedyen Amy Schumer da yerden yere vurdu. Olivia Wilde; "Sanıyorum milyarlarca dolar, iyi internet geyikleri satın aldı" derken, Amy Schumer, uzay görevine katılmak için son dakika daveti aldığını söylediği alaycı bir video paylaştı. "Arkadaşlar, son anda beni uzaya dahil ettiler ve uzaya gidiyorum" diye espri yapan Schumer, elindeki Black Panther oyuncağını göstererek; "Bu şeyi getiriyorum. Benim için hiçbir anlamı yok ama çantamdaydı, metrodaydım ve mesajı aldım. 'Uzaya gitmek ister misin?' dediler, bu yüzden uzaya gidiyorum" şeklinde mizahi bir iğneleme yaptı.

"BU YOLCULUĞUN ANLAMI NE?" Oyuncu Olivia Munn da sunuculuk yaptığı TV programında lafını sakınmadı. "Ne yapıyorlar?" diye sordu. Munn; "Bunun söylenmesinin muhtemelen hoş bir şey olmadığını biliyorum. Ancak şu anda dünyada çok önemli olan başka birçok şey var. Anlamı ne? Sizin bir yolculuğa çıkmanız tarihi bir şey mi? Bence biraz oburca. Uzay keşfi, bilgimizi ilerletmek ve insanlığa yardım etmek içindir. Burada bizim için daha iyi olacak ne yapacaklar?" diye tepki gösterdi. REKLAM NS-31 misyonu, Blue Origin'in tamamı kadınlardan oluşan misyonu olarak kaydedildi ve 1963'ten bu yana gerçekleştirilen ilk kadınlara özel uzay uçuşu oldu. Şirket, Lauren Sanchez'i, yolculuğun ilham veren kişisi olarak gösterdi ve bunu gelecekteki nesilleri güçlendiren bir an olarak sundu. Ancak Blue Origin'in kadınları uzaya göndermesini, kadınların güçlendirilmesi veya bilimsel ilerleme değil, daha çok halkla ilişkiler faaliyeti amaçlı bir gösteri olarak değerlendirenler de oldu. Katılımcıların çoğunun ünlü olmaları veya Jeff Bezos ile kişisel bağlantıları nedeniyle seçildikleri bir gerçek. Hem bu gerçeği hem de seçilen kadınların güzelliğe ve gösterişe odaklandıklarını belirtenlerin sayısı hiç de az değildi. "Kıskanıyorlar" diye bakanlar olabilir, ama hiç olmazsa Jeff Bezos'un mürettebata nişanlısı Lauren Sanchez'i dâhil etmesinin açık bir torpil olduğunu yadsıyamayız. Bezos, mahallede topun sahibi olan çocuk konumunda gibi değil mi sizce de? "Top benim, seni oynatırım, seni oyundan atarım" diyen hani?

Uçuşun, kamuoyuna kadınların uzaydaki yerini kanıtlayan bir feminist başarı gibi sunulduğu, oysa bu uçuşun feminizmi temsil etmekten çok uzak olduğunu savunanlar, yapılanın gerçek bir bilimsel ilerleme ya da kadınların eşitliği açısından anlamlı bir adım değil; aksine, zenginlik, gösteriş ve kadın hakları söyleminin araçsallaştırılmasının bir örneği olduğunu vurguladı. Yapılan yolculuğun uzay keşfinin özünden saptığı eleştirilerinin yoğunluğu karşısında, uçuş katılımcılarından bazıları yaptıkları işi savundu. Uçuş sonrası basın toplantısında kendilerine yönelik eleştiriler hakkında sorulan soruya Gayle King; "Bunu eleştirenler burada olup biteni gerçekten anlamıyor. Genç kadınlardan aldığımız destekler hakkında konuşabiliriz" dedi. Lauren Sanchez de yöneltilen alaycı tepkilerin kendisini "ateşlediğini" söyledi. "Onların Blue Origin'e gelip burada sadece çalışmayan, aynı zamanda kalplerini ve ruhlarını bu araca koyan binlerce çalışanı görmelerini çok isterim" diyen Sanchez, "İşlerini ve bu görevi seviyorlar. Bu onlar için büyük bir olay. Bu yüzden böyle yorumlar duyduğumuzda, sadece 'Bana güvenin. Benimle gelin. Size bunun ne hakkında olduğunu göstereceğim ve bu gerçekten göz açıcı' diyorum" ifadesini kullandı.