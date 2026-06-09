Katy Perry ve Justin Trudeau çifti hakkında bebek söylentisi

Pop yıldızı Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni konser filminin dünya prömiyerinde sergiledikleri samimi davranışlarla bebek söylentilerini alevlendirdi.

54 yaşındaki Trudeau'nun, 'Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris' adlı turne filminin Tribeca Festivali'ndeki dünya prömiyerinde, 41 yaşındaki sevgilininin karnına elini koymasıyla herkesi şaşırttı.

Çiftin kırmızı halıdaki samimi tavırları, filmin gösterimi sonrası soru-cevap etkinliğinde Trudeau'nun Perry için "Hayatımın aşkı" itirafının ardından bir sır saklıyor olabileceği yönünde merak uyandırdı.

Kırmızı halıda Trudeau'nun elini kız arkadaşının karnına koyduğu anlarda Perry, nazikçe sevgilisinin elini karnından çekti. Bu hareket sosyal medyada, hayranlarının spekülasyon yürütmesine yol açtı. Perry'nin, sevgilisinin elini çekmeye çalışması da şimdilik hamileliğini gizlemeye yönelik bir hareket olduğunu düşündürdü.

Bazı hayranları kırmızı halıdaki etkileşimden sonra hamilelik ve bebek söylentileri yaysa da yorumlar çoğunlukla olumsuzdu. Birçok kullanıcı Trudeau'nun aşırı fiziksel davranışından rahatsız olmuştu. Olumsuz yorum yapanların, Trudeau'nun Kanada başbakanı olduğu dönemdeki icraatlarından memnun olmayan Kanadalılar olduklarını iddia edenler çoğunluktaydı.

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2015 ile 2025 yılları arasında Kanada başbakanı olan Trudeau'nun, 2023'te ayrıldığı 18 yıllık eşi Sophie Grégoire'den 19 yaşında Xavier James, 17 yaşında Ella-Grace Margaret ve 12 yaşında Hadrien Gregoire adlarında üç çocuğu var.

Trudeau ile 2025'ten bu yana birlikte olan Katy Perry'nin ise 2016 ile 2025 yılları arasında ilişki yaşadığı Orlando Bloom'dan altı yaşında Daisy Dove adında bir kızı bulunuyor.