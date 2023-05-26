Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Gıda Kavun Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kavun Dolapta Kaç Gün Dayanır?
ABONE OL

Kavun bozulur mu, nasıl saklanmalı? Kavun dolapta kaç gün dayanır?

Yaz aylarında tüketimi artan kavun, sulu ve tatlı bir yapıya sahiptir. Üstelik kesilmediği sürece ve doğru muhafaza etme koşullarına uygun saklandığında, uzun süre tazeliğini korur. Hatta kış kavunu olarak bilinen türleri de bulunur. Küçük ve yuvarlak yapısı sayesinde çok fazla yer kaplamayan kavun, belli koşullarda muhafaza edilmelidir. Aksi halde içi çabuk geçebilir, dokusunda bozulmalar meydana gelebilir ve bu nedenle besin değerini kaybetmeye başlayabilir. Siz de aldığınız kavunun tazeliğini koruyarak saklamak istiyorsanız bu içerik tam size göre!

Kavun Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kavun Dolapta Kaç Gün Dayanır?
HABERTURK.COM

Kavun Bozulur Mu?

Her meyve ve sebzede olduğu gibi kavunun da bozulma süresi vardır. Kavunun çabuk bozulmasını önlemek için bazı püf noktalara dikkat edilmelidir. Kısacası kavunun ömrünü uzatmak, kavun seçimi ile başlar. Yumuşak bir kavun demek, çoktan olgunlaşmış ve içi geçmeye başlamış bir kavun demektir. En doğru koşullarda saklanan kavun, bir süre daha tazeliğini korumaya devam edecektir. Aşağıdaki adımları inceleyerek “Kavun nasıl saklanmalı?” sorusuna cevap bulabilirsiniz.

Kavun Kaç Gün Dayanır?

  • Kavunun uzun süre dayanıklı olması için yumuşak olmayan bir kavun tercih etmelisiniz. Henüz yumuşamamış ve sapı uzun kavunlar, doğru yöntemlerle saklandığında uzun süre tazeliğini korur. Hatta ev ortamında; kuru, serin ve güneş görmeyen bir alanda kış mevsimine kadar bekletilebilir. Bu yöntemi deneyecek olanlar kavunları üst üste değil, birbirine değmeyecek şekilde sıralayabilir ve eğer mümkünse kavunları bir saman bloğu içinde bekletebilir. Diğer yandan kesilmeyen bir kavun, iki ay kadar buzdolabında bekletilebilir. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi uzun saplı ve sert kavun olmasına özen gösterilmelidir.
  • Günlük olarak kavun tüketmeyi sevenler için farklı bir formül bulunmaktadır. Kavun kesildikten sonra küp şeklinde doğranarak ya da kabukları ile birlikte dilimlenerek hava almayan bir saklama kabında buzdolabına kaldırılabilir. Bu şekilde muhafaza edilen kavun, yaklaşık 1 hafta tazeliğini korur.
  • “Kavun bozulur mu?” sorusuna verilecek bir diğer cevap ise çekirdeklerinden ayırma işlemidir. Eğer kavunu ikiye ayırıp, buzdolabına kaldırmayı planlıyorsanız kavunu mutlaka çekirdeklerinden arındırın ve streç filme sararak buzdolabında saklayın. Bu şekilde muhafaza edilen kavun yaklaşık 1-2 hafta dayanıklılığını korur.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Haşlanmış Brokoli Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Haşlanmış Brokoli Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Haşlanmış brokoli bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Kurabiye Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kurabiye Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Kurabiye bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Aşure Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Aşure Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Aşure bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Bamya Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Bamya Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Bamya bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Beyaz Peynir Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Beyaz Peynir Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Beyaz peynir bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Etsiz Çiğ Köfte Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Etsiz Çiğ Köfte Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Etsiz çiğ köfte bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Karpuz Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Karpuz Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Karpuz bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Kaşar Peyniri Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kaşar Peyniri Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Kaşar peyniri bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Kremalı Mantar Çorbası Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kremalı Mantar Çorbası Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Kremalı mantar çorbası bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Nar Suyu Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Nar Suyu Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Nar suyu bozulur mu, nasıl saklanmalı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.