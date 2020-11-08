Kavundan da dolma mı olur? Diye düşünebilirsiniz. Fakat kavunun etli bir harçla doldurulup, fırında pişirildikten sonra bir ana yemek olarak sunulması muhteşem kokusu ve aromasıyla sizi kendisine hayran bırakacak. Peki kavun dolması nasıl yapılır? Kavun dolması malzemeleri nelerdir? İşte kavun dolması tarifi...

MALZEMELER

1 adet kavun

100 gr dana kıyma

100 gr kuzu kıyma

1 fincan pirinç

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı soyulmuş iç badem

1 yemek kaşığı kabuksuz çam fıstığı

2 çorba kaşığı kuş üzümü

10 dal maydanoz

10 dal dereotu

1 çay kaşığı biberiye

1 çay kaşığı kişniş

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Pirinç yıkanarak 5 dakika kadar haşlanır. 2 yemek kaşığı tereyağında ince kıyılmış soğan pembeleşinceye kadar kavrulur. Kıyma, ince doğranmış maydanoz, dereotu ve diğer baharatlar, badem içi ve fıstık içi ilave edilir. 5-7 dakika kavrulduktan sonra iç hazırdır. Kavun sapının olduğu yerden kapak şeklinde kesilip çekirdekleri temizlenir ve içi bir miktar oyulur. Hazırlamış olduğumuz iç kavunlara doldurulur. 180°C fırında 15-20 dakika kavunları pişirilir. Kavunun içerisinden ayırmış olduğumuz kavunun içi ve suyu, 2 dal maydanoz ve 2 yemek kaşığı tereyağı ile iyice kavrulur. Dolmaların yanına sos olarak servis edilir.

Afiyet olsun...