Kavurma nasıl yapılır

Kavurma; Kurban Bayramının en çok yapılan ve sevilen bir et yemeğidir. İlk önce kurbanın etinden hazırlanan yemektir. Kokusu ve tadı bambaşkadır. Ancak arada canınız çekince de yapılabilecek bir yemektir.

Kavurma Malzemeleri:

Kuşbaşı dana veya kuzu eti,

Sıvı yağ,

Kekik,

Karabiber,

Tuz.

Kavurma Hazırlanışı:

Etler kuşbaşı olarak doğranır.

Bir tencereye yağ konularak yıkanıp suyu süzülen etler üzerine eklenir ve kavrulmaya bırakılır.

Yüksek ateşte kavururken arada karıştırılmalı daha sonra altını iyice kısarak suyunun çekmesi için pişirilmeye bırakılmalıdır.

Etler suyunu çekince kontrol edilir ve indirmeye yakın, tuz (tuz hemen atılmaz yoksa etler sertleşir),karabiber ve kekik atılır.

Biraz soteleyip ocaktan alınır.

Afiyet olsun!