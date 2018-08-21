Kavurma tarifi, bugün araştırılan yemeklerin başında geliyor. Kurban Bayramı klasiği olarak kesilen kurbanlardan ilk olarak kavurma yapılıyor. En iyi kavurma hangi etten yapılır? Lezzetli ve yumuşak kavurma yapmanın pek çok püf noktası var. İşte en lezzetli kavurma tarifi..

KURBAN KAVURMASI NASIL YAPILIR?

- Kavurma yapmak için ilk olarak tencere hazırlanır ve ateşe koyulur. Tencere ısıtıldıktan sonra iç yağ ve kuyruk yağı koyulur ve erimesi beklenir.

- Tenceredeki yağ eridikten sonra dibine çöken et parçaları bir süzgeç ile süzülür veya alınır.

- Ardından sıcak iç yağına küçük küçük doğranan etler ilave edilir ve karıştırılır.

- Karıştırma işleminden sonra tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte pişirmeye bırakılır.

- Tencerede pişen etler arada karıştırılır ve kontrol edilir.

- Et tamamen pişinde tuz ilave edilir ve servise hazır hale getirilir.

KURBAN ETİ NASIL PİŞİRİLİR

Doğru yöntemlerle pişirilmediği takdirde kanserojen öğelerin oluşumuna, vitaminlerin kaybına ve besin zehirlenmelerine neden olan kırmızı etlerin, ızgara, fırın ve haşlama yöntemiyle pişirilmesi öneriliyor.

Kurban bayramında özellikle kırmızı etin tüketimi artış gösteriyor. Ancak kırmızı et pişirirken birkaç konuya dikkat edilmesi gerekiyor. Ülkemizde kurban kesilir kesilmez hemen evlerde çeşitli yöntemlerle pişirilir ve sonra etin kuruluğu ve sertliğinden şikâyet edilir. Oysa eti dinlendirmek ve tuzlamak kurban etinin hak ettiği lezzeti sağlayacaktır.

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