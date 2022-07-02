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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aslı Gönül mezun oldu

İpek Açar, annesi, babası ve eşi Alper Kömürcü ile merhum Kayahan'la evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül'ün mezuniyet töreninde objektif karşısına geçti

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  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Müzisyen İpek Açar'ın 1999 yılına nikah masasına oturduğu Kayahan ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül, fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Durham Üniversitesi'nden mezun oldu.

    Artık bir mühendis olan Gönül, önceki gün kep attı. Aslı Gönül'ün mezuniyet törenine eşi Alper Kömürcü ile birlikte katılan İpek Açar da kızının mutluluğunu paylaştı. Açar, kızı ve eşiy, anne ve babasıyla objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmedi.
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    "HAYATIMIZDA İLK DEFA BU KADAR AYRI KALDIK"

    Daha önce üç aydır kızıyla görüşemediklerini ifade eden İpek Açar, konuyla ilgili, "Aslı, İngiltere'de okuluna devam ediyor. Pandemiden ötürü üç aydır Türkiye'ye gelemedi. 'Aslı Gönül' denilince gözlerim yaşarıyor. Hayatımızda ilk defa bu kadar ayrı kaldık. Çok özledim. İnşallah eylül ayında kavuşacağız." şeklinde konuşmuştu.
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    "TÜM KALBİMİZLE ONU DESTEKLEDİK"

    Kızının babası Kayahan gibi müzik konusunda çok yetenekli olduğunu belirten Açar, "Muhteşem bir sesi var. Gitar, piyano çalıyor ama bilim insanı olma yolunda ilerlemeyi tercih etti. Biz de tüm kalbimizle onu destekledik." ifadelerini kullanmıştı.
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu Ege
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Özgün Uğurlu-Nida Uğurlu çifti ve oğulları Ediz
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ve oğulları Karan
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten ve kızları Ada
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Meryem Uzerli ile kızları Lara Jemine ve Lily Koi 
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Ahmet Mümtaz Taylan ile kızı Ayşe Dilan
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Defne Samyeli ile kızları Deren Talu ve Derin Talu
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti ve oğulları Marsel
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte...
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Şoray Uzun ile çocukları
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Demet Şener ile çocukları Ömer ve İrem
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak ile oğlu Aslan Oktay
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Merve Özbey-Kenan Koçak ile kızları Elif Özüm
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Yeşim Salkım ile kızı Meryem Ada
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti ve oğulları Efehan
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Necip Memili ile kızı Asya
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Feridun Düzağaç ve kızı Tuya Naz
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Tolga Çevik ile çocukları Tan ve Tuna
  • Kayahan-İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül mezun oldu - Magazin haberleri

    Coşkun Sabah ile kızı Roza Sabah

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