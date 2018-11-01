Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Ferdi Durdu'nun haberine göre Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilerin ortaya çıkartılması ve yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında oluşturulan özel ekip, Arapgir ilçesinde 4 şüpheliyi takibe aldı.
BAHÇEDEKİ KAYANIN ALTINA GİZLEMİŞLER
Jandarma ekiplerince yapılan uzun süreli çalışma sonucunda 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarmanın narkotik dedektör köpeklerinin de yer aldığı operasyonda, bir evin bahçesinde kayanın altına kova içerisinde gizlenmiş, satışa hazır 3 paket halinde 1 kilo 214 gram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca, 115 adet tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 4 adet cep telefonu ve 4 adet sim kart ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler H.Ç., A.H.Ö., M.B. ve K.V. tutuklandı.
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