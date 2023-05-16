Hatay'ın İskenderun ilçesinde, önceki gün evinden çıkıp, bir daha geri dönmeyen Mustafa Çavdar'ın (73) cesedi, depremde yıkılan ve enkazı kaldırılan binanın su dolu bodrumunda bulundu. Çavdar'ın bölgede gezinirken suya düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, içerisinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çay Mahallesi Beş Temmuz Caddesi üzerindeki 'Pera Palas' isimli enkazı kaldırılan binanın bodrumunda sabah saatlerinde bir erkek cesedi olduğu ihbarı yapıldı.