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Haberler Gündem Güncel Hatay'da 2 günden bu yana kayıp olan adam enkazdaki su birikintisine düşmüş!
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İki gündür kayıptı; enkazı kaldırılan binanın suyla kaplı bodrumunda cesedi bulundu

Hatay'da 2 günden bu yana kayıp olan 73 yaşındaki Mustafa Çavdar'ın enkazda gezerken su birikintisine düşüp hayatını kaybettiği belirlendi

Hatay'da 2 günden bu yana kayıp olan adam enkazdaki su birikintisine düşmüş!
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DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, önceki gün evinden çıkıp, bir daha geri dönmeyen Mustafa Çavdar'ın (73) cesedi, depremde yıkılan ve enkazı kaldırılan binanın su dolu bodrumunda bulundu. Çavdar'ın bölgede gezinirken suya düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, içerisinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çay Mahallesi Beş Temmuz Caddesi üzerindeki 'Pera Palas' isimli enkazı kaldırılan binanın bodrumunda sabah saatlerinde bir erkek cesedi olduğu ihbarı yapıldı.

Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Binaya ait olan bodrum kısmında biriken suyun yüzeyinde görülen cesedin çıkarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yangın merdiveni uzatılan bodrumdan cansız beden çıkarıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin, önceki gün Esentepe Mahallesi'ndeki evinden çıkıp, yarım saat sonra döneceğini söyleyen ancak dönmeyen ve yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Mustafa Çavdar´a ait olduğu belirlendi.

Çavdar'ın bölgede gezinirken bodrumdaki suya düşmüş olabileceği değerlendirilirken, polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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