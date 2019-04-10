- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Zanlı M.B. (41),7 Ağustos 2018 tarihinde Karaelmas Polis Merkezi'ne başvurarak yakın zamanda boşandığı Dudu Ç.’nin (40) 3 Ağustos 2018 günü “Ankara'ya gidiyorum” diyerek evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadığını beyan ederek kayıp başvurusunda bulundu.
CİNAYET BÜRO DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda kayıp Dudu Ç.'nin öldürülmüş olabileceği hususunda bir takım emareler elde edilmesi üzerine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cinayet Büro Amirliği adeta dedektif gibi iz sürdü.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler 9 Nisan 2019 günü kayıp başvurusunda bulunan koca M.B. ve M.B.’nin aile bireylerinden H.V.(40),Y.B.(68),T.B.(22) ve G.B.(19) isimli şahıslar Karabük'ün Yenice İlçesine bağlı Ibrıcak Köyü’nde gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
ORMANLIK ALANDA BIÇAKLAYIP ÖLDÜRMÜŞ
Yapılan tahkikatta kayıp başvurusunda bulunan M.B.’nin boşandığı eşi Dudu Ç’yi kendisini aldattığı gerekçesiyle 3 Ağustos 2018 günü Gökçebey-Yenice yolu üstünde bulunan Kabalaklı mevkiinde ormanlık alana götürdüğü ve burada bıçaklayarak öldürdüğü, cesedi ise olay yerinde bıraktığı ortaya çıktı. Bunun üzerine bölgede incelemelerde bulunan ekipler olay yerinde yapılan incelemede cesede ait bulgular elde etti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.