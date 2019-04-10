Zanlı M.B. (41),7 Ağustos 2018 tarihinde Karaelmas Polis Merkezi'ne başvurarak yakın zamanda boşandığı Dudu Ç.’nin (40) 3 Ağustos 2018 günü “Ankara'ya gidiyorum” diyerek evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadığını beyan ederek kayıp başvurusunda bulundu.



CİNAYET BÜRO DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ



Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda kayıp Dudu Ç.'nin öldürülmüş olabileceği hususunda bir takım emareler elde edilmesi üzerine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cinayet Büro Amirliği adeta dedektif gibi iz sürdü.



Soruşturmayı derinleştiren ekipler 9 Nisan 2019 günü kayıp başvurusunda bulunan koca M.B. ve M.B.’nin aile bireylerinden H.V.(40),Y.B.(68),T.B.(22) ve G.B.(19) isimli şahıslar Karabük'ün Yenice İlçesine bağlı Ibrıcak Köyü’nde gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.



ORMANLIK ALANDA BIÇAKLAYIP ÖLDÜRMÜŞ



Yapılan tahkikatta kayıp başvurusunda bulunan M.B.’nin boşandığı eşi Dudu Ç’yi kendisini aldattığı gerekçesiyle 3 Ağustos 2018 günü Gökçebey-Yenice yolu üstünde bulunan Kabalaklı mevkiinde ormanlık alana götürdüğü ve burada bıçaklayarak öldürdüğü, cesedi ise olay yerinde bıraktığı ortaya çıktı. Bunun üzerine bölgede incelemelerde bulunan ekipler olay yerinde yapılan incelemede cesede ait bulgular elde etti.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.