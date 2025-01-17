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        Kayıp çocuğu termal kamerayla buldular

        Antalya'da misafirliğe geldikleri evin önünde kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu, avcıların kullandığı termal kamerayla bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:58
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        Kayıptı, termal kamerayla bulundu
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde misafirliğe geldikleri evin önünde oynarken kaybolan Suriye uyruklu E.M. (2), ekiplerin 8 saatlik arama sonrası 700 metre uzaklıktaki arazide bulundu. E.M.'nin yeri avcıların kullandığı termal kamera ile tespit edildi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 16.00 sıralarında Beyrebucak Mahallesi'nde meydana geldi. 2 gün önce annesi ve kardeşiyle Gazipaşa'da yaşayan tanıdıklarına misafirliğe gelen E.M., evin önünde oynarken kayboldu.

        Bunun üzerine aile, ihbarda bulundu. Mahalleye gelen AFAD, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, jandarma, belediye arama kurtarma ekibi ve gönüllüler, arama- tarama çalışması başlattı. Jandarma ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda havadan dron ile görüntüleme, karadan da köpeklerle arama yapıldı.

        DURUMU İYİ

        Avcıların da yer aldığı çalışmalarda termal kamera kullanıldı. Arama çalışmalarının 8'inci saatinde avcılar tarafından E.M., kaybolduğu evin yaklaşık 700 metre uzağında, boş arazide yüz üstü yatar halde bulundu. Kontrol için Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen E.M.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İHH ekip lideri Yunus Koç, "2 yaşındaki kız çocuğumuz, kardeşiyle oynarken; kardeşi yol üzerinde bırakıp, eve dönüyor. Küçük kız o saatten sonra kayboluyor. Ailesinin resmi makamlara başvurusu sonucunda arama yaptık" dedi.

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