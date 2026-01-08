Habertürk
        Haberler Gündem Kayıp Enes'i Fırat mı alıkoyuyor?

        Kayıp Enes'i Fırat mı alıkoyuyor?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün kayıp Enes aranmaya devam etti. 38 gündür kayıp olan Enes'in nerede olduğu merak konusuyken, bugün yayında çok önemli gelişmeler yaşandı.

        Giriş: 08.01.2026 - 21:19 Güncelleme: 08.01.2026 - 21:19
        Kayıp Enes'i Fırat mı alıkoyuyor?
        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugün kayıp Enes aranmaya devam etti. 38 gündür kayıp olan Enes’in nerede olduğu merak konusuyken, bugün yayında çok önemli gelişmeler yaşandı.

        AMCA TEKİN CANLI YAYINA BAĞLANDI

        AMCA: “FIRAT, ENES’İN YERİNİ BİLİYOR”

        Ekibinin saldırıya uğradığı anları yayınlayan Didem Arslan Yılmaz, hemen ardından canlı yayına Fırat’ın amcası Tekin’i bağladı. Amca Tekin, Fırat ile bir alakasının olmadığını, “Benden uzak, Allah’a yakın olsun. O, ailemizin yüz karası.” sözleriyle ifade etti.

        Öte yandan Enes’i kendisinin de çok aradığını belirten Tekin, kızlar Selenay ve Suna’nın da her şeyi bildiğini ancak Fırat’ı koruduklarını açıkladı.

        CANLI YAYINDA POLİS EKİPLERİ GELDİ

        SUNA, ÇOCUK BÜRO’YA GÖTÜRÜLDÜ

        Didem Arslan Yılmaz, stüdyodan kuliste bulunan Selenay ve Suna’nın yanına gitti. Didem Arslan Yılmaz, amca Tekin ile kızları konuştururken Suna ve Selenay arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. İlerleyen dakikalarda Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyolarına polis ekipleri geldi ve Suna emniyete götürüldü.

        Şimdi tüm gözler Enes’ten gelecek bir haberde. Fırat ortaya çıkacak mı? Enes onun yanında mı?

