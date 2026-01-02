Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kayıp Enes nerede?

        Kayıp Enes nerede?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün kayıp Enes konusu işlenmeye devam etti. Anne Ayşe Arslan oğlunun bulunmasını isterken, geçtiğimiz gün Enes'in sevgilisi olduğu iddia edilen ve 21 gün birlikte karavanda yaşadığı Suna programa katılmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 23:23 Güncelleme: 02.01.2026 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp Enes nerede?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bugün ise canlı yayına ablası Selenay gelirken, anne Ayşe’ye “Oğluna sahip çıksaydın” dedi.

        ENES VE SUNA NASIL KAYBOLDU?

        Selenay, suçlanan şüpheli Fırat Çağın ile ilgili önemli bilgiler aktarırken, Enes ve Suna’nın sırra kadem bastığı 1 Aralık günüyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

        Öte yandan Selenay ile Ayşe Hanım arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Selenay, Enes için “Annesini hiç sevmiyordu” sözlerini kullandı.

        SUNA VE SELENAY BİRLİKTE CANLI YAYINDA

        Selenay, Suna’nın kendilerine konum attığını; Fırat ile birlikte Enes ve kız kardeşi Suna’nın bulunduğu yere gittiklerini ve Fırat’ın orada Enes’i darbettiğini ifade etti.

        REKLAM

        Selenay, Suna’nın bulunduğu kulise giderek kardeşine sarıldı. Suna ise “Ben ablamla kalmak istiyorum” sözlerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erkek arkadaşıyla tartışıp kamptan ayrılan Elif, Google Harita üzerinden iz çizme programıyla aranıyor

        BALIKESİR'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'dan (34) 5 gündür haber alınamıyor. Deniz polisinin de olduğu 300 kişilik ekip arama çalışmalarını sürdürürken, AFAD'ın kullandığı iz çizme programıyla, Google Harita üzerinden aranan yerler belirleniyor. Ekipler bu sayede aynı alanı yeniden taramadan, her gün farklı bir bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Anadolu Efes Kızılyıldız'a mağlup!
        Anadolu Efes Kızılyıldız'a mağlup!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi