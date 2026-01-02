Kayıp Enes nerede?
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün kayıp Enes konusu işlenmeye devam etti. Anne Ayşe Arslan oğlunun bulunmasını isterken, geçtiğimiz gün Enes'in sevgilisi olduğu iddia edilen ve 21 gün birlikte karavanda yaşadığı Suna programa katılmıştı
Bugün ise canlı yayına ablası Selenay gelirken, anne Ayşe’ye “Oğluna sahip çıksaydın” dedi.
ENES VE SUNA NASIL KAYBOLDU?
Selenay, suçlanan şüpheli Fırat Çağın ile ilgili önemli bilgiler aktarırken, Enes ve Suna’nın sırra kadem bastığı 1 Aralık günüyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
Öte yandan Selenay ile Ayşe Hanım arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Selenay, Enes için “Annesini hiç sevmiyordu” sözlerini kullandı.
SUNA VE SELENAY BİRLİKTE CANLI YAYINDA
Selenay, Suna’nın kendilerine konum attığını; Fırat ile birlikte Enes ve kız kardeşi Suna’nın bulunduğu yere gittiklerini ve Fırat’ın orada Enes’i darbettiğini ifade etti.
Selenay, Suna’nın bulunduğu kulise giderek kardeşine sarıldı. Suna ise “Ben ablamla kalmak istiyorum” sözlerini kullandı.