Kayıp Enes nerede?

Bugün ise canlı yayına ablası Selenay gelirken, anne Ayşe’ye “Oğluna sahip çıksaydın” dedi.

ENES VE SUNA NASIL KAYBOLDU?

Selenay, suçlanan şüpheli Fırat Çağın ile ilgili önemli bilgiler aktarırken, Enes ve Suna’nın sırra kadem bastığı 1 Aralık günüyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Öte yandan Selenay ile Ayşe Hanım arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Selenay, Enes için “Annesini hiç sevmiyordu” sözlerini kullandı.

SUNA VE SELENAY BİRLİKTE CANLI YAYINDA

Selenay, Suna’nın kendilerine konum attığını; Fırat ile birlikte Enes ve kız kardeşi Suna’nın bulunduğu yere gittiklerini ve Fırat’ın orada Enes’i darbettiğini ifade etti.

Selenay, Suna’nın bulunduğu kulise giderek kardeşine sarıldı. Suna ise “Ben ablamla kalmak istiyorum” sözlerini kullandı.