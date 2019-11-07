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Kayıp genç ölü bulundu! Cinayette kan donduran iddia

AA

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ın 4 gün önce kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan zanlının cinayet itirafı üzerine gencin cansız bedeni Ayvacık ilçesinde bulundu. Zanlı E.O'nun, 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu için Özkan'ı öldürdüğünü iddia ettiği belirtildi

çanakkale cinayet

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan gencin öldürüldüğü belirlendi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Gökhan Özkan'ı (23) arama çalışmaları kapsamında en son birlikte görüldüğü arkadaşı E.O'yu (34) gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde E.O, Özkan'ı Ayvacık ilçesinin Arıklı köyünde av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf etti. Zanlıyı olay yerine götüren ekipler, burada gencin cansız bedeniyle karşılaştı.

Özkan'ın cesedi, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. AA'nın haberine göre; E.O. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada E.O'nun, 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu için Özkan'ı öldürdüğünü iddia ettiği belirtildi. 

 

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