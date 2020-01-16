İHA

Tunceli’de 5 Ocak’tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları valilik koordinesinde devam ediyor.

Şu ana kadar yapılan incelemede genç kızın kaybolduğu gün saat 16.26’daki 4 saniyelik telefon sinyalinin, ayrıldığı erkek arkadaşı Z.A. tarafından yapılan aramanın telesekretere düşmesiyle gerçekleştiği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, 12 gündür kardeşinden haber alamadıklarını söyleyen abla Aygül Doku, “Nereye gidiyorsam savcılık olsun emniyet olsun hepsi teknik olarak Gülistan’ın bu suda olduğunu söylüyorlar. 12 gündür 7’şer kişiden oluşan 4 ekip çalışma yapıyor. Madem kardeşim bu suda ise cesedini istiyorum. Hepimiz her gün ölüyoruz. Kardeşimin cesedi bulunsun ben de evet, Gülistan’ım ölmüş deyip alıp eve götüreyim. Yüzde 95 burada diyorlar” diye konuştu.

Gülistan’ın kaldığı yurt odasında bulunan mektubun şakadan kaynaklı bir not olduğunu dile getiren abla Doku, “Eşyalarını almaya gittiğimde o notu buldum. Önce gerçek bir mektup olduğunu zannederek ağladım. Sonra çok samimi bir arkadaşı bana notu geçen yıl birlikte hazırladıkları bir şaka olduğunu söyledi. Gülistan çok dağınık biriymiş. Notta, arkadaşlar ben öldükten sonra odamı toplayın, yatağımı toplayın, bana kirli demesinler. Haha, hihi espriyle bunları yazmış” ifadelerini kullandı.

'İNTİHAR ETTİYSE ERKEK ARKADAŞI BİLİYORDUR'

Şu ana kadar kardeşine ait bulgu olarak bir makas gösterildiğini dile getiren Aygül Doku, şöyle devam etti:

“Sorduğumuzda Gülistan’ın makası da olabilir herhangi bir makas da olabilir deniliyor. Arkadaşlarının hepsiyle görüştüm. Gülistan çocukla buluştuktan sonra o Gülistan’a ne söylüyor bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımdan da bunu istiyorum. O çocuk Gülistan’ın suya atlayıp atlamayacağını da biliyor. Eğer o çocuk Gülistan’a kötü bir şey söylemişse bilir. On dakika önce arkadaşını arayıp akşam buluşalım diyor, hocasını arayıp bugün çocuk bakmaya gelemeyeceğim sınava çalışmaya gideceğim diyor. Ve benim kardeşimin odasında KPSS kitapları çıktı. İntihar etmek isteyen biri KPSS kitabı alır mı. Eğer intihar etmişse o çocuk yine bunu biliyor. Kardeşimi kaybolmadan iki gün önce aradım ne yapıyorsun dedim finallere çalışıyorum dedi” diye konuştu.

Savcılık ve valiliğin kendilerine Z.A.'nın gözetim ve denetimleri altında olduğunu ileri süren Doku, kardeşinin bulunmasını istedi.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI AİLESİYLE ALANYA'YA GİTMİŞ

DHA'nın haberine göre de, Doku'nun yaklaşık 2 ay önce ayrıldığı ve son kez kafe önünde konuştukları anların mobese kameralarına yansıdığı erkek arkadaşı Z.A.'nın, annesi ve üvey babası E.Y. ile Antalya'nın Alanya ilçesine gittiği öğrenildi. E.Y.'nin polis memuru olduğu, genç kızın kaybolmasının ardından görev yaptığı Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden izin almasıyla ailece daha önce görev yaptığı Alanya'ya gittiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Öte yandan Gülistan Doku'nun mobese kameralarına yansıyan son görüntüleri, uzmanlar tarafından inceleniyor. Görüntülerde; Doku'nun kaybolduğu gün olan pazar saat 11.10'da, Rusya uyruklu eski erkek arkadaşı Z.A.'nın çalıştığı, valilik yanındaki kafeye gelip, dışarıda ayaküstü konuştukları görülüyor. Z.A. ile konuşurken tartışmadıkları görülen Doku'nun, saat 11.19'da kollarını göğsünden bağlayarak, yaya yolunu kullanmadan yolun karşısına geçip, 11.29'da şehir içi minibüsüne bindiği anlar görüntülerde yer alıyor. Daha sonra görgü tanıklarının ifadeleri ile baz istasyonu sinyali Sarısaltuk viyadüğünde alınan Gülistan Doku'dan bir daha haber alınamıyor.