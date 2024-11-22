Kayıp Hüsamettin için Dicle Nehri'nde arama çalışması: Baraj kapakları kapatıldı

Silopi'de yaşayan Hüsamettin Yalgettekin'den 17 Kasım'da evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu belirlenen Yalgettekin için, 20 Kasım'da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar 3'üncü günde de devam ediyor.

Çalışmalar, 8 arama-kurtarma teknisyeni, 3 dron operatörü ve termal kameralı dron, Cizre itfaiyesinden 4 dalgıç, 1 su üstü bot, Van Emniyet Müdürlüğünden 4 kurbağa adam, Bitlis Emniyet Müdürlüğü’nden 2 kurbağa adam, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’ndan 6 SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) dalgıç ekibi ve Diyarbakır AFAD'dan 1 bot ve 2 su üstü arama ekibi ile sürüyor.