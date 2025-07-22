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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp kadın su kuyusunda ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de kaybolan kadın su kuyusunda ölü bulundu

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde kayıp kadının cansız bedeni 6 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 17:50 Güncelleme: 22.07.2025 - 17:50
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        Kayıp kadın su kuyusunda ölü bulundu
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        Çanakkale'nin Çan ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Havva Ş. (67) sabah saatlerinde eşi Muharrem Ş. ile Kocayayla köyüne geldi.

        Köyde bulunan sebze bahçelerine giden Havva Ş.'nin eve dönmemesi üzerine durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

        Çevrede yapılan aramada kadının cansız bedeni, 6 metre derinliğinde ve içinde yaklaşık 1 metre su bulunan kuyuda bulundu.

        Cenaze, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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