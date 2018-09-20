Kars Valisi Rahmi Doğan, dün yaptığı açıklamada şüpheli kişinin sorgusunun sürdüğünü belirterek, "Yarı açık cezaevinde kalan süresini tamamlaması gerekirken sahte bir kimlikle dolaşıyor. Çocukların verdiği ifadede de olayın olduğu anda onun da orada olduğu yönünde bilgi var" demişti

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sedanur’un köyden fazla uzaklaşamaması üzerinde duran jandarma ise köy içerisinde boş evler ve fosseptik çukurlarının suyunu Kars Belediyesi’ne ait vidanjör ile çekerek aramaları sürdürüyor.

Kağızman’a bağlı Paslı köyünde yürütülen arama çalışmalarına Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşlar katılıyor.

Köy içi ve çevresinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı iz takip köpeği ‘Atak’, arama kurtarma köpeği ‘Gazel’, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı kadavra arama köpeği ‘Obert’ ve iz takip köpeği ‘Calisto’ ile yürütülüyor.

Köylerdeki evler yeniden tek tek aranırken, havadan ise arama çalışmalarına helikopter ve drone ile destek veriliyor.

Kağızman’a bağlı Paslı Köyü’nde 5 gün önce evinden meyve toplamak üzere çıkan ve bir daha haber alınamayan Sadanur Güzel’in kaybolmasıyla ilgili önceki gözaltına alınan komşuları E.B'nin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.



"KÖYDE SESSİZLİK HAKİM"



Öte yandan Sedanur Güzel’in yaşadığı Paslı Köyü’nde sessizlik hakim, ekipler birlikte arama çalışmalarına katılan köylüler, Sedanur Güzel’in evinde önünde toplanarak Sedanur’dan gelecek güzel haberi bekliyor. Sessiz bekleyişin devam ettiği Paslı köyünde Sedanur Güzel, arama çalışmaları 5’ince gününde de devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ