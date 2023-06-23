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Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı ortaya çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti! Neler yaşandı?

1912'de buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanic'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına dalış yaparken kaybolan turistik amaçlı Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı açıklandı. Günlerdir enkaz arama çalışmaları sürerken denizaltında bulunan 5 turist hayatını kaybetti. Bu süreçte neler yaşandı?

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  • TİTAN DENİZALTINDA SON DURUM: Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı ortaya çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti! Neler yaşandı?

    Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanic'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan OceanGate firmasına ait denizaltı araçlarından biri 18 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kayboldu.

     

     
  • TİTAN DENİZALTINDA SON DURUM: Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı ortaya çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti! Neler yaşandı?

    18 Haziran'dan bu yana dünyanın dört bir yanında Titanic turistlerinin içinde bulunduğu denizaltının bulunması için nefesler tutuldu. 18 Haziran sabahı yola çıkan gemide mürettabatın yalnızca 96 saatlik oksijen kaynağı olduğu için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etti.
  • TİTAN DENİZALTINDA SON DURUM: Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı ortaya çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti! Neler yaşandı?

    Ancak dün akşam saatlerinde ABD Sahil Güvenliği yetkilileri, Titanic'in enkazına giden denizaltının Atlas Okyanusu yüzeyinin iki mil altına indiği sırada "feci bir şekilde" patladığını ve 5 turistin hayatını kaybettiğini açıkladı. 
  • TİTAN DENİZALTINDA SON DURUM: Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı ortaya çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti! Neler yaşandı?

    "KATASTROFİK" ŞEKİLDE PATLADI

    ABD Sahil Güvenliği, kalıntıların Titanic enkazından yaklaşık 500 metre uzakta, okyanus tabanında bulunduğunu bildirirdi, "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını söyledi.
  • TİTAN DENİZALTINDA SON DURUM: Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı ortaya çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti! Neler yaşandı?

    Patlamanın tam olarak ne zaman meydana geldiğini söylemek için henüz erken olduğunu söyleyen yetkililer, son günlerde okyanusta konuşlandırılan sonarlar ile hiçbir şeyin tespit edilmediğini açıkladı. 
  • TİTAN DENİZALTINDA SON DURUM: Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı ortaya çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti! Neler yaşandı?

    DENİZALTINDAN SESLER DUYULMUŞTU...

    Arama çalışmalarında duyulan denizaltı seslerinin ise bölgede faaliyet gösteren diğer gemilere ait olduğu düşünülüyor. 
  • TİTAN DENİZALTINDA SON DURUM: Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı ortaya çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti! Neler yaşandı?

    Yetkililer, mürettebat üyelerinin cansız bedenlerini bulup çıkaramayacaklarını henüz bilmiyor. Gemiler ve yetkili personeller önümüzde 24 saat içinde çalışmayı bırakacak ancak ABD Sahil Güvenliği enkaz sahasının bulunduğu alanı araştırmaya devam edecek. 
  • TİTAN DENİZALTINDA SON DURUM: Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı ortaya çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti! Neler yaşandı?

    JAMES CAMERON: KEMİKLERİME KADAR NE OLDUĞUNU HİSSETTİM

    Hafızalara kazınan Titanic filminin yönetmeni James Cameron da yaşananlarının ardından açıklama yaptı. Cameron BBC'ye verdiği demeçte, denizaltının hem navigasyonunun hem de iletişiminin aynı anda kaybolmasından bir felaketin gerçekleştiğini tahmin ettiğini söyledi.
  • TİTAN DENİZALTINDA SON DURUM: Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı ortaya çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti! Neler yaşandı?

    Titanic enkazına 33 defa dalış gerçekleştiren yönetmen Cameron, "Kemiklerime kadar ne olduğunu hissettim. Denizaltının elektronik ve iletişim sisteminin aynı anda gitmesi, radyo vericisinin yanıtsız kalması… Denizaltının başına gelenleri anladım." dedi.
  • TİTAN DENİZALTINDA SON DURUM: Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı ortaya çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti! Neler yaşandı?

    Titanic'in enkazı, Kanada'nın Newfoundland kıyılarının yaklaşık 600 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3 bin 800 metre derinlikte yer alıyor.

     

     
  • TİTAN DENİZALTINDA SON DURUM: Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı ortaya çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti! Neler yaşandı?

    DENİZALTINDA 5 TURİST VARDI

    Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet bulunuyordu.
  • TİTAN DENİZALTINDA SON DURUM: Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı ortaya çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti! Neler yaşandı?

    8 GÜNLÜK GEZİ 250 BİN DOLAR

     

    Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

 

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