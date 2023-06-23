JAMES CAMERON: KEMİKLERİME KADAR NE OLDUĞUNU HİSSETTİM

Hafızalara kazınan Titanic filminin yönetmeni James Cameron da yaşananlarının ardından açıklama yaptı. Cameron BBC'ye verdiği demeçte, denizaltının hem navigasyonunun hem de iletişiminin aynı anda kaybolmasından bir felaketin gerçekleştiğini tahmin ettiğini söyledi.