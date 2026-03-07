Osman Akar, "Bizler il müdürlüğü olarak geçen yıl olduğu gibi bu yılda tüm ilçelerimizde eğitimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızın bu eğitimlere katılmalarını istiyoruz. Genel olarak Malatya'yı düşündüğümüzde inşallah bu sene Malatyalıların istediği bir verim miktarı ve kaliteli bir verim bekliyoruz. 23 Nisan'a kadar bir riskimiz var. Geç donlarımız var ve bundan etkilenme durumu olabilir. Tüm üreticilerimizin buna dikkat etmesi gerekir. Şu anda gördüğümüz kadarıyla ağaçlarda bir sıkıntı görmüyoruz. İnşallah bu yıl kaliteli bir verim olmasını bekliyoruz" dedi.