Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

DEĞERLENDİRME

100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacak.

70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (65), 4 katı olan 260 aday mülakata katılmaya hak kazanacak.

260. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.