Kaymakamlık giriş sınavı başvuruları ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre sınav başvuruları 19 Eylül tarihinde başlıyor. Adaylar işlemlerini 25 Eylül’e kadar yapabilecekler. Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içinde ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri "Sınava Giriş Belgesi" ve nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecek.

2019 KAYMAKAMLIK GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından gelmiş olan duyuruya göre kaymakamlık giriş sınavına başvurular 19 Eylül 2019 tarihinde başlayacak ve adaylar başvurularını en geç 25 Eylül 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Kaymakamlık giriş sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 09 Kasım 2019 tarihinde yapılacağına duyuruldu.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak. Sonuçlar 4 Aralık’ta erişime açılacak.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Kaymakamlık giriş sınavına başvuru ücreti henüz duyurulmadı. 2018 yılında yapılmış olan sınav ücreti 180 TL idi ancak bu yıl her şeye zam gelmesi ile birlikte Kaymakamlık giriş sınavı başvuru ücretine de zam gelebilir. Bu durumdan sizleri kılavuz yayımlandığında bilgilendireceğiz. Adaylar sınav ücretini başvuru tarihleri içerisinde yani, 19 - 25 Eylül 2019 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır.

2019 KAYMAKAMLIK GİRİŞ SINAVINA KATILMA KOŞULLARI

ÖSYM henüz kaymakamlık sınavı hakkında başvuru kılavuzunu yayımlamasa da 2018 yılında yapılmış olan kaymakamlık sınavına göre başvuru şartlarını sizlerle paylaşıyoruz.

- Üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda; adayların fakülte bilgileri, beyana göre alınacaktır. Sınava başvuru koşullarını taşımayan, belirtilen fakültelerden mezun olmadığı halde başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava alınmayacak, sınava girmiş olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak ve atamaları yapılmayacaktır.

- Sınava, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1983 ve daha sonra doğmuş) olanlar başvurabileceklerdir. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.

2019 KAYMAKAMLIK SINAVINA KATILMA KOŞULLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

29 haziran 2019 tarihinde yapılan değişiklik ile birlikte önceki sınavlardan farklı bir durum ortaya çıkmaktadır. Önceki Kaymakamlık Sınavları'ında bu yazıyı hazırladığımız dönemde geçerli olan ve yukarıda belirttiğimiz Hukuk Fakültesi veya İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisat Fakülteleri'nden bölüm ayrımı olmaksızın mezun olmak yeterliydi. Bu yeni düzenleme ile birlikte Hukuk Fakültesi şartı korunmuş ancak İİBF/SBF dahlindeki tüm bölümleri işaret eden metin yalnızca;

-Uluslararası İlişkiler

-Kamu Yönetimi

-Siyaset Bilimi

-İktisat

-İşletme

-Maliye ve Finans bölümlerini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. .

Ayrıca İİBF'nin bu bölümlerinin yanında başka fakültelerden bölümlerden mezun olan adaylara da Kaymakam olma imkanı tanınmıştır. Yeni düzenlemeye göre üniversitelerin;

-Sosyoloji

-Halkla İlişkiler ve Tanıtım

-Psikoloji bölümlerinden mezun olan adaylar da Kaymakamlık sınavına girebileceklerdir.

Bir diğer düzenleme ise tamamen alan dışı bölümler için getirilmiştir. Üniversitelerin;

-Mühendislik Fakülteleri ve Sosyal Bilimler Fakülteleri

veya

-Tarih bölümlerinden mezun olan adayların uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarından yüksek lisans yapmaları kaydıyla Kaymakamlık sınavına başvuru yapabilmeleri mümkün kılınmıştır.