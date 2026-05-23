'Kaynak ve Pınar' Pera Müzesi'nde
Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, sezonu 7 Haziran günü Sâdeddin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın eserlerini bir araya getiren 'Kaynak ve Pınar' konseriyle kapatıyor
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, sezonu Türk müziğinin iki önemli bestekârı Sâdeddin Kaynak ve Selahattin Pınar’ın eserlerini bir araya getiren 'Kaynak ve Pınar' konseriyle kapatıyor. Misafir solist Bekir Ünlüataer ve misafir genç solist Ezgi Eyüboğlu, 7 Haziran Pazar, 15.30’da, Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek konserde, klasik Türk müziğinin söz ve beste geleneğinde derin izler bırakan iki güçlü ismin eserlerinden bir seçki seslendirecek.
Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdiği Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri’nin koordinatörlüğünü Sinan Sipahi, sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel üstleniyor.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın aziz hâtırasına saygıyla düzenlenen Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri; dinleyicilere yalnızca bir konser deneyimi değil, aynı zamanda Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi ve edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler aracılığıyla çok katmanlı bir içerik sunuyor.
Saz Sanatçıları
Osman Nuri Özpekel - Ud
Emrullah Şengüller - Viyolonsel Lütfiye Özer - Kemençe
Ayşe Ayan - Kanun Gamze Ege Yıldız -Tanbur
Can Güldal - Ney
Konserin biletleri Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.