Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Kaynak ve Pınar' Pera Müzesi'nde

        'Kaynak ve Pınar' Pera Müzesi'nde

        Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, sezonu 7 Haziran günü Sâdeddin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın eserlerini bir araya getiren 'Kaynak ve Pınar' konseriyle kapatıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 13:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kaynak ve Pınar' Pera Müzesi'nde

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, sezonu Türk müziğinin iki önemli bestekârı Sâdeddin Kaynak ve Selahattin Pınar’ın eserlerini bir araya getiren 'Kaynak ve Pınar' konseriyle kapatıyor. Misafir solist Bekir Ünlüataer ve misafir genç solist Ezgi Eyüboğlu, 7 Haziran Pazar, 15.30’da, Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek konserde, klasik Türk müziğinin söz ve beste geleneğinde derin izler bırakan iki güçlü ismin eserlerinden bir seçki seslendirecek.

        Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdiği Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri’nin koordinatörlüğünü Sinan Sipahi, sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel üstleniyor.

        REKLAM

        Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın aziz hâtırasına saygıyla düzenlenen Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri; dinleyicilere yalnızca bir konser deneyimi değil, aynı zamanda Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi ve edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler aracılığıyla çok katmanlı bir içerik sunuyor.

        Saz Sanatçıları

        Osman Nuri Özpekel - Ud

        Emrullah Şengüller - Viyolonsel Lütfiye Özer - Kemençe

        Ayşe Ayan - Kanun Gamze Ege Yıldız -Tanbur

        Can Güldal - Ney

        Konserin biletleri Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih'te Üniversite İnşaatında Cami Minaresi Yıkıldı

        Fatih'te bir üniversitenin inşaatı sırasında, vincin taşıdığı inşaat demiri Atlamataşı Camii'nin minaresine çarptı. Minarenin yıkıldığı anlar kamera yansıdı. Olay yerine çok sayıda ekip sevke edildi. (DHA)

        #Pera Müzesi
        #Sâdeddin Kaynak
        #Selahattin Pınar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu
        Bayram için yollara düştük!
        Bayram için yollara düştük!
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"